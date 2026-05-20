Polizei Hamburg

POL-HH: 260520-1. KORREKTUR: Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke und Reisehinweise für das anstehende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeiten: Freitag, 22.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 05:00 Uhr und seit Montag, 18.05.2026, 05:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 22:00 Uhr; Orte: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke und Hamburger Stadtgebiet

Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Dazu stehen intensive Reiseverkehre rund um das Pfingstwochenende an. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am kommenden Wochenende werden Sondierungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks von Freitagabend bis Montagmorgen erforderlich machen.

Die Fahrzeugverkehre auf der Köhlbrandbrücke laufen in dieser Woche bereits ausschließlich auf den Fahrstreifen der Brückensüdseite mit je einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Nach der Vollsperrung am kommenden Wochenende wird der Verkehr auf die Fahrstreifen der Nordseite gelegt. Auch hier steht den Fahrzeugführenden bis zum Ende der Maßnahmen wieder ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/aktuelles-presse/default-e3751c6817b38f187b6dac20208e6228-6

Darüber hinaus weist die Autobahn GmbH auf eine der intensivsten Reisewellen des Jahres auf den Autobahnen der Bundesrepublik aufgrund des anstehenden Pfingstwochenendes hin.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.autobahn.de/presse/mitteilung/verkehrsprognose-fuer-pfingsten-hochbetrieb-auf-deutschlands-autobahnen-erwartet Transparenzhinweis:

Bei der ursprünglichen Meldung "260519-3. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke und Teilsperrung der Norderelbbrücke" wurde die Fahrsituation auf der Köhlbrandbrücke beschrieben und auf eine Teilsperrung im Bereich der Norderelbbrücken hingewiesen.

Die Angaben zur Köhlbrandbrücke wurden konkretisiert, für den Bereich der Norderelbbrücken bestehen in dem zuvor genannten Zeitraum keine Einschränkungen und Sperrmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund wurden die Angaben hierzu aus der Meldung entfernt.

Mx.

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