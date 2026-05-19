Polizei Hamburg

POL-HH: 260519-2. Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.05.2026, 02:45 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Kapellenstraße

Vergangene Nacht ist an einem Imbiss im Hamburger Stadtteil Billstedt mutmaßlich ein Brand gelegt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen vor dem geschlossenen Ladengeschäft eine brennbare Flüssigkeit entzündet, wodurch der Eingangsbereich in Brand geriet. Der 49-jährige Inhaber, der sich in einer Wohnung in dem Gebäude aufhielt, hörte zunächst einen lauten Knall und wurde anschließend auf das Feuer an seinem Geschäft aufmerksam. Der 49-Jährige konnte den Brand vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit eigenen Mitteln löschen. Durch das Feuer wurden Rollläden und eine Markise des Gebäudes beschädigt.

Eingesetzte Polizistinnen und Polizisten leiteten mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen eine Sofortfahndung ein, die bisher nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führte. Im Zuge einer Zeugenbefragung erhielten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine Person, die sich zur Brandzeit humpelnd vom Brandort entfernt haben soll. Diese wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- circa 50 Jahre alt

- circa 180 cm groß

- humpelte

Die Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45) hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang gilt es auch zu klären, ob der beschriebene Mann als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Schl.

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