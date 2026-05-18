Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-6. Zeugenaufruf nach zwei Raubdelikten in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 18.05.2026, 04:00 Uhr b) 18.05.2026, 04:30 Uhr

Tatort:

Hamburg-Billstedt, Öjendorfer Weg

Vergangene Nacht ist im Hamburger Stadtteil Billstedt eine 60-jährige Frau überfallen worden. Kurz darauf kam es in unmittelbarer Nähe zu einem versuchten Raubdelikt auf einen 54-jährigen Mann. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich die 60-Jährige auf dem Weg zum U-Bahnhof Billstedt, als ein derzeit Unbekannter sie auf dem Gehweg unvermittelt mit einer Schusswaffe bedrohte und die Herausgabe ihrer Handtasche forderte. Der Räuber flüchtete im Anschluss mit einem geringen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie der 60-Jährigen in Richtung Schiffbeker Höhe.

Die Geschädigte erstattete erst später am Morgen eine Strafanzeige am Polizeikommissariat 14.

b) Nach den bisherigen Erkenntnissen ging der 54-Jährige ebenfalls in Richtung des U-Bahnhofs Billstedt, als er in Höhe der Ruhmkoppel einen Unbekannten passierte und dieser ihn unvermittelt mit einer Pistole bedrohte. Nachdem der Täter die Herausgabe des Handys verlangte und der 54-Jährige dies ablehnte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Schiffbeker Höhe.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Das Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird in beiden Fällen wie folgt beschrieben

- männlich

- 20 bis 30 Jahre alt

- circa 160 - 170 cm groß

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem Kapuzenpullover und einer dunklen Hose

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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