Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-3. Zeugenaufruf nach homophobem Angriff in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.05.2026, 02:35 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli

In der Nacht zu Sonntag sind zwei Heranwachsende im Stadtteil St. Pauli aus mutmaßlich homophober Motivation beleidigt und geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutzes (LKA 73) zufolge filmten zwei Unbekannte in der Samstagnacht zwei sich auf dem Hans-Albers-Platz küssende Männer. Als diese die Unbekannten auf die Filmaufnahmen ansprachen und baten, das Filmen zu unterlassen, beleidigte einer der beiden die 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden homophob und schlug beiden ins Gesicht. Daraufhin entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige verfolgte die beiden noch, woraufhin ihm von einer bis dahin unbeteiligten Person ein Bein gestellt wurde und er stürzte.

Die leicht verletzten Geschädigten erstatteten später Anzeige bei der Polizei. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Der mutmaßliche Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

- circa 17 bis 20 Jahre alt - 180 bis 185 cm groß - "südländisches/türkisches" Erscheinungsbild - dunkle Haare - bekleidet mit einer hellen Jeans, einer beigen Weste und einem beigen Cap

Zu seinem Komplizen ist lediglich bekannt, dass auch er ein Basecap trug.

Das LKA 73 führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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