Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-1. Überfall auf Paketboten in Hamburg-Sülldorf - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.05.2026, 13:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Sülldorf, Blutbuchenweg/Krautstücken

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, nachdem am Freitagmittag im Stadtteil Sülldorf ein 20-jähriger Paketbote überfallen worden ist.

Den bisherigen Erkenntnissen des Altonaer Raubdezernats (LKA 124) zufolge war der 20-jährige Mann im Begriff, ein Paket auszuliefern, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, der sich als Empfänger der Sendung ausgab. Da sich der

- 30 bis 40 Jahre alte - 170 bis 180 cm große - "südländisch" erscheinende - einen Drei-Tage-Bart tragende - mit einer gelben Warnweste bekleidete - Brillenträger mit dunklen Haaren

nicht legitimieren konnte, verweigerte der Auslieferfahrer die Herausgabe. Als er sich daraufhin auf den Weg zurück zu seinem Fahrzeug machte, stieß ihn der Unbekannte von hinten, entriss ihm das Paket und schlug dem Heranwachsenden dessen Mobiltelefon aus der Hand, mit dem er in diesem Moment den Notruf wählen wollte. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber mit einem silberfarbenen Transporter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte blieb unverletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Die nun vom LKA 124 geführten Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Angreifer geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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