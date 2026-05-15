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Polizei Hamburg

POL-HH: 260515-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 68-jährigem Mann aus Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.05.2026, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg seit heute Nachmittag öffentlich nach einem 68-jährigen Mann aus dem Stadtteil Billstedt.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260515-3. Vermisstenfahndung nach 68-jährigem Mann aus Hamburg-Billstedt".

Der Gesuchte erschien noch im Laufe des Nachmittags eigenständig und wohlbehalten an seiner Wohnanschrift. Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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