Polizei Hamburg

POL-HH: 260515-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 68-jährigem Mann aus Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.05.2026, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg seit heute Nachmittag öffentlich nach einem 68-jährigen Mann aus dem Stadtteil Billstedt.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260515-3. Vermisstenfahndung nach 68-jährigem Mann aus Hamburg-Billstedt".

Der Gesuchte erschien noch im Laufe des Nachmittags eigenständig und wohlbehalten an seiner Wohnanschrift. Hinweise auf Straftaten als Ursache für das Fernbleiben liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

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