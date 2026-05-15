Polizei Hamburg

POL-HH: 260515-1. Nach Raub auf Eisdiele in Hamburg-Eppendorf - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.05.2026, 16:37 Uhr; Tatort: Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Landstraße/ Hegestieg

Am gestrigen Donnerstag kam es im Stadtteil Eppendorf zu einem Raubüberfall, bei dem ein noch unbekannter Mann unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutete. Die Polizei bittet bei der Ergreifung des Tatverdächtigen um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein mit einem grauen Schal maskierter Mann am Nachmittag das Eiscafé. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Angestellte (20), die zu diesem Zeitpunkt allein in dem Geschäft war, zur Geldübergabe aus der Kasse auf. Anschließend flüchtete der Räuber mit einem geringen Geldbetrag in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit etwa zehn Funkstreifenwagen, einem Polizeikrad sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle" führte nicht zur Festnahme des Verdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - etwa 185 - 190 cm groß - schlanke Statur - westeuropäisches Erscheinungsbild - graue Hose - schwarze Jacke (Art "Bomberjacke") - schwarze Wollmütze

Nachdem der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die ersten Ermittlungen aufgenommen hatte, werden diese nun vom Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) fortgeführt.

Personen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

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