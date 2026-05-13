PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260513-3. Vermisstenfahndung nach 25-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

POL-HH: 260513-3. Vermisstenfahndung nach 25-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: 05.05.2026, 11:40 Uhr; Ort: Hamburg-Langenhorn, Henry-Schütz-Allee (dortiges Krankenhaus)

Seit Dienstag letzter Woche wird die 25-jährige Julia Ernst aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Die Frau befindet sich derzeit in Behandlung in dem Langenhorner Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ sie am Dienstag vor einer Woche die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 170 cm groß
   - schlanke Statur
   - blonde Haare; Kurzhaarfrisur
   - nasale Aussprache
   - bekleidet mit einer pinken Jogginghose und einem braunen T-Shirt
   - könnte barfuß unterwegs sein

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Frau auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Mx.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:57

    POL-HH: 260513-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

    Hamburg (ots) - Zeit: Freitag, 15.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 05:00 Uhr Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Am kommenden Wochenende werden Sondierungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 09:24

    POL-HH: 260512-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 33-Jähriger aus Hamburg-Eilbek

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 10.05.2026 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Eilbek, Hirschgraben Mit Hilfe der Veröffentlichung von Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 33-jährigen Frau aus dem Stadtteil Eilbek. Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260511-1. Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Frau aus Hamburg-Eilbek" Die Gesuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren