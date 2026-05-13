Polizei Hamburg

POL-HH: 260513-3. Vermisstenfahndung nach 25-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

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Hamburg (ots)

Zeit: 05.05.2026, 11:40 Uhr; Ort: Hamburg-Langenhorn, Henry-Schütz-Allee (dortiges Krankenhaus)

Seit Dienstag letzter Woche wird die 25-jährige Julia Ernst aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Die Frau befindet sich derzeit in Behandlung in dem Langenhorner Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ sie am Dienstag vor einer Woche die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 cm groß - schlanke Statur - blonde Haare; Kurzhaarfrisur - nasale Aussprache - bekleidet mit einer pinken Jogginghose und einem braunen T-Shirt - könnte barfuß unterwegs sein

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Frau auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Mx.

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