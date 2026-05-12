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Polizei Hamburg

POL-HH: 260512-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 33-Jähriger aus Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.05.2026 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr Ort: Hamburg-Eilbek, Hirschgraben

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 33-jährigen Frau aus dem Stadtteil Eilbek.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260511-1. Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Frau aus Hamburg-Eilbek"

Die Gesuchte konnte gestern Abend durch einen Angehörigen am Hamburger Hauptbahnhof angetroffen und zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht werden.

Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Pap.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail:polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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