Polizei Hamburg

POL-HH: 260512-1. Nach Wohnungsraub in Hamburg-Lurup und Raub auf einen Schmuckhändler in Hamburg-Wilhelmsburg - Polizei Hamburg verhaftet zwei Tatverdächtige

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 14.01.2026, 13:30 Uhr & 16.01.2026, 13:46 Uhr; Tatorte: Hamburg-Lurup, Bornheide & Hamburg-Wilhelmsburg, Veringstraße

Vergangenen Freitag verhafteten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg, unterstützt von Polizistinnen und Polizisten der Polizei Berlin, zwei Männer (27 und 51 Jahre alt), die dringend tatverdächtig sind, im Januar einen 21-Jährigen und seine 52-jährige Mutter in deren Luruper Wohnung sowie einen 34-jährigen Wilhelmsburger Schmuckhändler beraubt zu haben. Bei den Überfällen sollen die mutmaßlichen Täter unter anderem Polizeiuniformteile getragen haben.

Zu den ursprünglichen Sachverhalten wird zunächst auf folgende Pressemitteilungen der Polizei Hamburg verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6196512 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6198090

Die unmittelbar von den zuständigen Landeskriminalämtern der Regionen Altona und Harburg eingeleiteten Ermittlungen wurden im weiteren Verlauf vom Landeskriminalamt für Spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19) fortgeführt.

Nachdem sich erste Hinweise auf den 27-Jährigen (serbischer Staatsangehöriger) und den 51-Jährigen (deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit) ergeben hatten, erhärte sich durch die über Monate anhaltenden und akribischen kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Tatverdacht gegen die beiden Männer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind diese in beiden Fällen tatverdächtig, sich zunächst unter dem Vorwand, Polizeibeamte zu sein, Zutritt zu den Räumlichkeiten der späteren Geschädigten verschafft zu haben. Hierbei trugen der Serbe und sein älterer Komplize zumindest Teile einer Polizeiuniform, Pistolen in Holstern und zeigten ihren späteren Opfern falsche Durchsuchungsbeschlüsse vor. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie unter Anwendung von Gewalt und durch Fesselung ihrer Opfer Schmuck, Uhren und Edelmetalle von hohem Wert.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte nun Haftbefehle gegen die beiden Verdächtigen und Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnanschriften in Berlin, die am vergangenen Freitag von Einsatzkräften der Polizei Hamburg und Berlin, unter anderem auch ein Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei, vollstreckt wurden.

Dabei konnte der 51-jährige Deutsch-Kroate in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg, der 27-jährige Serbe in seiner Wohnung in Berlin-Rudow angetroffen, von den Polizistinnen und Polizisten verhaftet und später dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten Beweismittel sicher. Dabei erhielten die Ermittlerinnen und Ermittler Erkenntnisse über zwei vom Serben genutzte Schließfächer, die anschließend ebenfalls durchsucht wurden.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte Vermögenswerte, darunter Bargeld und mehrere hochwertige Uhren, im sechsstelligen Bereich sicher. Dazu ergab die Wohnungsdurchsuchung beim 51-Jährigen noch das Auffinden von knapp 560 Gramm Kokain, das ebenfalls sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Mx.

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