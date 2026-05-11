Polizei Hamburg

POL-HH: 260511-3.Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung und möglicher Freiheitsberaubung in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.05.2026, 21:28 Uhr

Tatort: Hamburg-Dulsberg, Straßburger Straße/ Nordschleswiger Straße (Bushaltestelle)

Am Dienstagabend soll ein Mann aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus mit körperlicher Gewalt in einen weißen Transporter gezogen worden und anschließend mit diesem abgefahren sein. Die Polizei sucht weitere Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes zufolge hielt sich der mögliche Geschädigte an der Bushaltestelle "U-Straßburger Straße" auf, als er aus einer Gruppe von mehreren Männern unvermittelt angegriffen wurde. Im weiteren Verlauf soll der Attackierte von den Tatverdächtigen in einen weißen Ford Transporter mit rumänischem Kennzeichen gedrängt worden sein, der anschließend mit den Personen in Richtung Friedrich-Ebert-Damm abfuhr. Seitdem ist der Geschädigte unbekannten Aufenthalts.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, informierten daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung der beteiligten Personen und zum Auffinden des genutzten Fahrzeuges.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Landeskriminalamt 151 geführt.

Die Polizei bittet nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Tat, zum Aufenthaltsort des Mannes und dem weißen Auto geben können bzw. sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schr.

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