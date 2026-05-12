Polizei Hamburg

POL-HH: 260512-2. Eine Zuführung nach Sicherstellung von mehreren Kilogramm Cannabis

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.05.2026, 17:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Straße

Einsatzkräfte der Polizei haben am Sonntag einen 19-jährigen Deutschen und seine 19-jährige deutsche Begleiterin vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Ein Zeuge beobachtete das Treffen zweier Fahrzeuge im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Dabei übergab der Fahrer eines VW Golf eine Tüte an den Beifahrer eines VW Passat und erhielt im Gegenzug eine schwarze Sporttasche. Anschließend entfernten sich die Fahrzeuge in unterschiedliche Richtungen.

Der aufmerksame Zeuge führte eine Funkstreifenwagenbesatzung an den VW Golf heran, die den Pkw einer Kontrolle unterzog. Dabei trafen die Einsatzkräfte auf den 19-jährigen Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin und stellten eine schwarze Sporttasche im Inneren des Fahrzeuges fest.

Die Beamtinnen und Beamten erwirkten über die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug des 19-Jährigen.

Bei der Durchsuchung wurde die schwarze Sporttasche mit knapp sechs Kilo Cannabis, ein Messer, eine Anscheinswaffe, diverse Vapes ohne Steuerbanderole sowie ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden 19-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat 34 zugeführt.

Die 19-jährige Begleiterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 19-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort erließ ein Haftrichter gestern einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 62), insbesondere zu dem zweiten Pkw, dauern an.

Pap.

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