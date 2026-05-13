POL-HH: 260513-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke
Hamburg (ots)
Zeit: Freitag, 15.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 05:00 Uhr
Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke
Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.
Am kommenden Wochenende werden Sondierungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.
Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower
Schr.
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