Polizei Hamburg

POL-HH: 260513-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

Hamburg (ots)

Zeit: Freitag, 15.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 05:00 Uhr

Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke

Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am kommenden Wochenende werden Sondierungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

Schr.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell