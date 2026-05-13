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Polizei Hamburg

POL-HH: 260513-1. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke

Hamburg (ots)

Zeit: Freitag, 15.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 05:00 Uhr

Ort: Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke

Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am kommenden Wochenende werden Sondierungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

Schr.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christian Schreiber
Telefon: 040 - 4286 - 56210
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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