Polizei Hamburg

POL-HH: 260517-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.05.2026, 18:30 Uhr

Ort: Hamburg-Marienthal, Alphonsstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg seit heute Mittag öffentlich nach einer 60-jährigen Frau aus dem Stadtteil Marienthal.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260517-1. Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal".

Die Gesuchte kehrte gegen 14:00 Uhr eigenständig und wohlbehalten in die Klinik zurück. Hinweise auf Straftaten als Ursache für ihr Fernbleiben liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Zim.

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