POL-HH: 260517-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal
Hamburg (ots)
Zeit: seit 16.05.2026, 18:30 Uhr
Ort: Hamburg-Marienthal, Alphonsstraße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg seit heute Mittag öffentlich nach einer 60-jährigen Frau aus dem Stadtteil Marienthal.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260517-1. Vermisstenfahndung nach 60-jähriger Frau aus Hamburg-Marienthal".
Die Gesuchte kehrte gegen 14:00 Uhr eigenständig und wohlbehalten in die Klinik zurück. Hinweise auf Straftaten als Ursache für ihr Fernbleiben liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Zim.
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