Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-2. ERINNERUNG: Neue Optik für Hamburgs Peterwagen - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 19.05.2026 um 11:00 Uhr; Ort: Hamburg-Alsterdorf, Carl-Cohn-Straße 39, Gelände der Akademie der Polizei

Zur Präsentation einer deutschlandweit bisher einzigartigen und künftig das Stadtbild prägenden Innovation für die Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg laden wir Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Medienschaffende erhalten die Möglichkeit, unsere Peterwagen aus nächster Nähe zu begutachten und mit Expertinnen und Experten der Polizei Hamburg ins Gespräch zu kommen. Polizeivizepräsident Mirko Streiber sowie der stellvertretende Leiter der Schutzpolizei, André Martens, stehen für O-Töne zur Verfügung. Um eine Akkreditierung bis heute Nachmittag, 16:00 Uhr, unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de wird gebeten.

Mx.

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