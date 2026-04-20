Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Verdacht auf unerlaubten Aufenthalt von 517 Tagen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 20.04.2026 hat die Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle einen 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen festgestellt, bei dem der Verdacht eines unerlaubten Aufenthalts von 517 Tagen im Bundesgebiet besteht. Bei der Kontrolle legte die Person einen temporären Reisepass der Türkei vor.

Weitere aufenthaltsrechtliche Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen wurde festgestellt, dass gegen die Person eine Rückkehrentscheidung bestand. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Zudem wurde gegen die Person eine Einreiseverweigerung im Schengener Informationssystem initiiert.

Um das Strafverfahren zu sichern, wurde nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro angeordnet. Die Person wurde am selben Tag in Richtung Istanbul zurückgewiesen.

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