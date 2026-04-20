Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Unerlaubte Einreise sowie Aufenthalt festgestellt - Abschiebung durchgeführt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 16.04.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart im Rahmen einer Sichtung eines Fluges aus Barcelona eine 26-jährige kolumbianische Staatsangehörige festgestellt, bei der der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts bestand.

Bei der Kontrolle legte sie einen gültigen kolumbianischen Reisepass vor und gab an, über einen Aufenthaltsstatus in Spanien zu verfügen. Eine Anfrage bei den zuständigen spanischen Behörden ergab, dass kein legaler Aufenthaltsstatus in Spanien besteht. Ermittlungen ergaben zudem, dass sich die Person insgesamt 593 Tage im Schengengebiet aufgehalten hatte und ein unerlaubter Aufenthalt im Bundesgebiet vorlag. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die sofortige Aufenthaltsbeendigung angeordnet. Die Person wurde am 20.04.2026 über Frankfurt am Main nach Bogota (Kolumbien) abgeschoben.

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