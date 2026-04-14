Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 34-jährigen Rumänen festgestellt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 10.04.2026 haben Bundespolizisten einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten festgenommen. Die Person wollte zuvor mit einem Flug nach Bukarest ausreisen.

Gegen die Person lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen einer Urkundenfälschung vor. Nach Mitnahme in die Diensträumlichkeiten der Bundespolizei konnte die Person die Geldstrafe in Höhe von 3200 Euro bezahlen und den Flug nach Bukarest antreten.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

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