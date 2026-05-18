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Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-4. Zeugenaufruf nach Überfällen auf Seniorinnen in Hamburg-Billstedt und -Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

   a) 15.05.2026, 13:14 Uhr
   b) 15.05.2026, 14:15 Uhr

Tatorte:

   a) Hamburg-Billstedt, Fuchsbergredder
   b) Hamburg-Wilstorf, Rönneburger Straße/Winsener Straße

Nachdem am vergangenen Freitag zwei Seniorinnen in den Stadtteilen Billstedt und Wilstorf überfallen wurden, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen und prüft mögliche Zusammenhänge.

a) Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge wartete eine 89-jährige Frau an der Bushaltestelle "Rispengrasweg" in Richtung Jenfeld, als ein dunkler Pkw anhielt. Anschließend entwendete die Beifahrerin der Seniorin unter Anwendung von Gewalt ihre Ohrringe, während ihr der Fahrer die Handtasche entriss. Das Pärchen entfernte sich daraufhin mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die unverletzt gebliebene 89-Jährige erstattete später eine Anzeige bei der Polizei.

b) Eine 79-Jährige stand an der Ecke Rönneburger Straße/Winsener Straße, als ein schwarzer Pkw anhielt, eine Frau ausstieg und sie nach dem Weg fragte. Im weiteren Verlauf griff die Unbekannte nach einer Hand der Seniorin und riss solange an ihrem Ring, bis es ihr - trotz Gegenwehr - gelang, diesen zu entwenden. Anschließend stieg die

   - etwa 60 Jahre alte
   - Deutsch mit Akzent sprechende
   - korpulente
   - "südosteuropäisch" wirkende Frau
   - mit schwarzen, lockigen, schulterlangen Haaren

in den Pkw und ließ sich von dem ebenfalls unerkannt gebliebenen Fahrer in unbekannte Richtung davonfahren.

Die unverletzt gebliebene Seniorin vertraute sich am Freitagnachmittag einem Nachbarn an, der die Polizei informierte.

Bei den Ermittlungen durch das Landeskriminalamt wird jetzt auch geprüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den mutmaßlichen Räuberinnen und Räubern geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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