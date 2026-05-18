Polizei Hamburg

POL-HH: 260518-5. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.05.2026, 05:38 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg, S-Bahn (S3)

Nachdem am frühen Samstagmorgen zwei Personen in einer S-Bahn mutmaßlich homophob motiviert beleidigt und geschlagen wurden, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge fuhren ein 29-jähriger Mann und eine 30-jährige Transperson mit der S3 vom Hauptbahnhof in Richtung Pinneberg, als sie kurz vor der Haltestelle Jungfernstieg von einem Mann:

- Mitte bis Ende 30 Jahre alt - circa 175 cm groß - mittelblonde bis dunkle, kurze Haare - muskulös - Vollbart - bekleidet mit einer beigen/grauen Hose und einem grünen Oberteil - trug weiße AirPods

auf Deutsch mit russischem Akzent angesprochen wurden. Nachdem der Unbekannte beide homophob beleidigt und obszöne Gesten gemacht hatte, schlug er ihnen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Geschädigten verließen die S-Bahn an der Station Jungfernstieg und informierten von dort die Polizei. Der Angreifer verblieb im Zug.

Die beiden Verletzten verspürten Schmerzen, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Die Ermittlungen werden nun vom für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutz (LKA 73) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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