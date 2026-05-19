Polizei Hamburg

POL-HH: 260519-1. Neuer Hingucker in Hamburg: Peterwagen fahren künftig dauerhaft mit Blaulicht

Hamburg (ots)

Die Polizei Hamburg setzt als erste Polizei in Deutschland ein neues System zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Präsenz im öffentlichen Raum ein: das Polizeiliche Präsenzlicht (PPL). Das PPL, ein dauerhaft eingeschaltetes, nicht blinkendes blaues LED-Licht, das in den Blaulichtbalken der Funkstreifenwagen integriert ist, unterscheidet sich deutlich vom herkömmlichen Blaulicht. Während das klassische Blaulicht mit hoher Intensität und Frequenz blinkt und Verkehrsteilnehmende auffordert, sofort "freie Bahn" zu schaffen, leuchtet das Präsenzlicht gleichmäßig und mit reduzierter Intensität (circa 30 Prozent der Leuchtkraft). Es sorgt damit für eine erhöhte Erkennbarkeit, allerdings ohne die unmittelbare Handlungsaufforderung für Verkehrsteilnehmende auszulösen. Ziel ist es, die Wahrnehmbarkeit und Visibilität der Streifenwagen in Hamburg nachhaltig zu erhöhen und so die subjektive Sicherheit der Menschen in der Stadt gezielt zu stärken. Die Polizei Hamburg rüstet alle Peterwagen ab dem 19. Mai 2026 sukzessive um und folgt damit unter anderem dem Beispiel von Frankreich, Spanien und den Vereinigten Staaten, die die "Police Cruise Lights" bereits in ihren polizeilichen Alltag integriert haben.

Polizeivizepräsident Mirko Streiber: "Mit der Einführung des Polizeilichen Präsenzlichts setzen wir ein starkes Zeichen für eine moderne und bürgernahe Polizei. Es ist ein weiterer und damit wichtiger Baustein zur Erhöhung der Sichtbarkeit unserer Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet. Hamburg übernimmt damit eine Vorreiterrolle in Deutschland und setzt neue Maßstäbe mit innovativen Maßnahmen für wahrnehmbare Polizeiarbeit zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Menschen in dieser Stadt. Mein besonderer Dank gilt dabei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses Projekt mit großem Engagement, hoher Fachlichkeit und Weitblick umgesetzt haben. Ihr Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, die Rolle Hamburgs als Impulsgeber für eine moderne Polizei weiter zu etablieren."

André Martens, stellvertretender Leiter der Schutzpolizei: "Die Funkstreifenwagen symbolisieren die Polizei, wie kaum ein anderes Einsatzmittel. Das Polizeiliche Präsenzlicht ist ein hervorragendes neues Lichtkonzept, das die Sichtbarkeit unserer Einsatzkräfte im Stadtbild noch präsenter macht. Damit stärken wir das Sicherheitsgefühl der Menschen in Hamburg nachhaltig."

Pap.

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