Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Neujahrsabend

Friedelsheim (ots)

Am 01.01.2026, gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Friedelsheim ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW, welcher die Hauptstraße aus Richtung Wachenheim kommend befuhr, kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Hauswand eines Rohbaus. Der 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine aktuelle Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer ergaben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

