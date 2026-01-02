Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Neujahrsabend

Friedelsheim (ots)

Am 01.01.2026, gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Friedelsheim ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW, welcher die Hauptstraße aus Richtung Wachenheim kommend befuhr, kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Hauswand eines Rohbaus. Der 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine aktuelle Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer ergaben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

