Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am Sonntag, den 31.05.2026 gegen 15:30 Uhr kam es in der Einmündung Gartenstraße und dem Fuß-/ Radweg der von der Rückseite des Bensheimer Bahnhofs dorthin führt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Beide Radfahrerinnen kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Noch bevor ein Austausch der Personalien zwischen den beiden Radfahrerinnen erfolgen konnte, entfernte sich eine Radfahrerin von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der anderen gestürzten Radfahrerin half derweil ein namentlich noch nicht bekannter Zeuge beim Aufstehen.

Beim Unfall wurde zumindest die namentlich bekannte Radfahrerin leicht verletzt. Zudem wurde ihr Fahrrad hierbei beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der noch unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Zeuge, der der Radfahrerin beim Aufstehen half wird gebeten sich zu melden.

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