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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle nehmen Firmengebäude ins Visier
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (2.6.) und Mittwochmorgen (3.6.) haben Einbrecher die Räume eines Therapiezentrums in der Mina-Rees-Straße heimgesucht.

Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten verschafft und anschließend einen Kaffeeautomaten aufgebrochen. Mit Münzgeld als Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Die Darmstädter Kripo (Kommissariat 43) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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