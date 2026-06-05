Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle nehmen Firmengebäude ins Visier

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (2.6.) und Mittwochmorgen (3.6.) haben Einbrecher die Räume eines Therapiezentrums in der Mina-Rees-Straße heimgesucht.

Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten verschafft und anschließend einen Kaffeeautomaten aufgebrochen. Mit Münzgeld als Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Die Darmstädter Kripo (Kommissariat 43) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

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