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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (3.6.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hügelstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus einer Kasse Geld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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