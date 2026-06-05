Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (3.6.) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hügelstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend aus einer Kasse Geld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 43) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690.

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