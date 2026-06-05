Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoanhänger gestohlen (GG-H 1253)

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Mörfelder Straße in Haßloch abgestellter Autoanhänger der Marke Agados "Handy 20" wurde in der Zeit zwischen Montagabend (01.06.) und Mittwochabend (03.06.) von Unbekannten gestohlen. An dem Anhänger befand sich das amtliche Kennzeichen GG-H 1253.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Anhängers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell