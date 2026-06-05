POL-DA: Rüsselsheim: Autoanhänger gestohlen (GG-H 1253)
Rüsselsheim (ots)
Ein in der Mörfelder Straße in Haßloch abgestellter Autoanhänger der Marke Agados "Handy 20" wurde in der Zeit zwischen Montagabend (01.06.) und Mittwochabend (03.06.) von Unbekannten gestohlen. An dem Anhänger befand sich das amtliche Kennzeichen GG-H 1253.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Anhängers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell