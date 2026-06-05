Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stoppt 27-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochmittag (03.06.) kontrollierte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim im Rugbyring einen 27-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle reagierte bei ihm ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

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