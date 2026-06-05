Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Schule eingebrochen und Opel Combo (M-QG 1261) gestohlen

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Nachdem es in der Arndtstraße zu einem Einbruch in ein Schulgebäude und einem anschließenden Autodiebstahl kam, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Zwischen Dienstagnachmittag (2.6.) und Mittwochmorgen (3.6.) brachen bislang unbekannte Einbrecher in die Schule ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude und durchwühlten es nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld und einen Autoschlüssel.

Anschließend entwendeten sie mit dem Schlüssel das vor der Schule geparkte Auto und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Combo mit dem amtlichen Kennzeichen M-QG 1261.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder zu dem Verbleib des gestohlenen Autos werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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