PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Riedstadt: "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" - Infostand der Polizei und Präventivstreife der Schutzfrau vor Ort

POL-DA: Rüsselsheim/Riedstadt: "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" - Infostand der Polizei und Präventivstreife der Schutzfrau vor Ort
  • Bild-Infos
  • Download

Rüsselsheim/Riedstadt (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" vom 8. bis 14. Juni, bietet die Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern am 10. Juni, in der Zeit von 9.00 bis 10.30 Uhr, die Möglichkeit sich an einem Infostand anlässlich des Wochenmarkts in Königstädten über den Schutz vor Einbruch und Diebstahl zu informieren. Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Rüsselsheim, Polizeioberkommissarin Judith Schwarz, steht dort für Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung. Die Polizei würde sich über ein reges Interesse sehr freuen.

Zudem wird bereits am 8. Juni in Riedstadt die dortige Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Caroline Fernandez, unterwegs sein. Vorrangig in Wohngebieten wird sie Infoflyer verteilen. Sollte die Schutzfrau vor Ort etwas feststellen, was Einbrecher als Einladung auffassen könnten, spricht sie die Bewohner gezielt an und gibt Tipps.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 03:47

    POL-HP: Schwerer Verkehrsunfall auf der B47 / Amperestraße

    Bensheim (ots) - Am 04.06.2026 gegen 00:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B47 Wormser Straße / Amperestraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Lorsch befuhr die B47 von Bensheim kommend in Richtung Lorsch. An der Ampel in der Amperestraße stand der 21-jährige PKW-Fahrer aus Bensheim. Der PKW-Fahrer wollte von der Amperestraße geradeaus auf die A5 in Fahrtrichtung Süden fahren. Nach ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 17:01

    POL-GG: schwerer Verkehrsunfall auf der B26 bei Riedstadt

    Riedstadt (ots) - Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der B26 zwischen Riedstadt-Wolfskehlen und Griesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 77jähriger Walldorfer befuhr mit seinem PKW Ford nach aktuellem Kenntnisstand die B26 aus Richtung Griesheim in Richtung Riedstadt. Ihm entgegen kam eine 41jährige Riedstädterin in einem Ford Fiesta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Walldorfer nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren