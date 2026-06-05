Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Riedstadt: "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" - Infostand der Polizei und Präventivstreife der Schutzfrau vor Ort

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Rüsselsheim/Riedstadt (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" vom 8. bis 14. Juni, bietet die Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern am 10. Juni, in der Zeit von 9.00 bis 10.30 Uhr, die Möglichkeit sich an einem Infostand anlässlich des Wochenmarkts in Königstädten über den Schutz vor Einbruch und Diebstahl zu informieren. Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Rüsselsheim, Polizeioberkommissarin Judith Schwarz, steht dort für Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung. Die Polizei würde sich über ein reges Interesse sehr freuen.

Zudem wird bereits am 8. Juni in Riedstadt die dortige Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Caroline Fernandez, unterwegs sein. Vorrangig in Wohngebieten wird sie Infoflyer verteilen. Sollte die Schutzfrau vor Ort etwas feststellen, was Einbrecher als Einladung auffassen könnten, spricht sie die Bewohner gezielt an und gibt Tipps.

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