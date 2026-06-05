POL-DA: Griesheim
Weiterstadt: Hessenweite Kampagne zum Thema Einbruchschutz
Polizei berät und gibt Tipps
Griesheim / Weiterstadt (ots)
Im Rahmen der landesweiten Kampagne der Polizei Hessen "Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch" finden am kommenden Donnerstag (11.6.) in Griesheim und Weiterstadt Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz statt.
Die Sommerferien stehen vor der Tür - und damit für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Doch während Koffer gepackt und Urlaubspläne geschmiedet werden, wittern Einbrecher ihre Chance. Damit die Erholung nicht durch böse Überraschungen getrübt wird, startet die Polizei eine Informationsaktion zum Thema Einbruchschutz.
Wann und Wo?
Griesheim: 09.30 bis 11.30 Uhr, Oberndorfer Str. 111 (Einkaufszentrum)
Weiterstadt: 12.30 bis 14.00 Uhr, Büttelborner Weg 1 (Parkplatz Edeka-Markt)
An Informationsständen geben die Schutzleute vor Ort, Boris Kolb und Matthias Funk, interessierten Bürgerinnen und Bürgern praktische Tipps, wie Häuser und Wohnungen auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen.
Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen während der Urlaubszeit zu minimieren.
Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell