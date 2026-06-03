Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: schwerer Verkehrsunfall auf der B26 bei Riedstadt

Riedstadt (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der B26 zwischen Riedstadt-Wolfskehlen und Griesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 77jähriger Walldorfer befuhr mit seinem PKW Ford nach aktuellem Kenntnisstand die B26 aus Richtung Griesheim in Richtung Riedstadt. Ihm entgegen kam eine 41jährige Riedstädterin in einem Ford Fiesta. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Walldorfer nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug der Riedstädterin und einem nachfolgenden PKW Audi eines 60jährigen Mannes aus Riedstadt. Bei der Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR entstand, wurde alle Beteiligten verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er und der Audi-Fahrer mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme, die Abschleppmaßnahmen und die anschließende Reinigung bis 16:50 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich zu melden.

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