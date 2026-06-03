Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 77-Jährige mittels "Kettentrick" bestohlen/Polizei warnt vor Krimineller Masche

Rüsselsheim (ots)

Eine 77-jährige Frau wurde am Dienstagmittag (02.06.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr in der Georg-Treber-Straße. Die 77-Jährige war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Unter dem Vorwand ihr Schmuck schenken zu wollen, entwendete die Kriminelle der Seniorin eine Halskette aus Gold. Die Unbekannte flüchtete zu Fuß vom Tatort. Sie wird von der Seniorin als dick und südeuropäisch beschrieben. Die Unbekannte trug ein Kleid.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell