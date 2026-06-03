PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Fahrradcodierung der Polizei/Anmeldung erforderlich

POL-DA: Reichelsheim: Fahrradcodierung der Polizei/Anmeldung erforderlich
  • Bild-Infos
  • Download

Reichelsheim (ots)

Am Freitag, den 17. Juli, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 9.00 und 10.00 Uhr eine Fahrradcodierung am Bürgerbüro der Polizei in der Bismarckstraße 24 an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Montag, 6. Juli 2026, zwischen 9.00 Uhr und 10.30 Uhr, telefonisch bei Polizeioberkommissarin Daniela Stummer unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 18:06

    POL-HP: Fahrradfahrer gestürzt. Polizei sucht Zeugen

    Viernheim (ots) - Am Dienstag gegen 16:40 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim im Bereich des Kreisverkehrs L 3111 / Wiesenweg in Viernheim auf einen Mann aufmerksam, der sich dort aufhielt und verletzt war. Es handelte sich um einen Fahrradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen aus dem Bereich Industriegebiet auf dem Heimweg war. Da der Radfahrer kein Deutsch sprach, gestaltete sich die Kommunikation ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 17:02

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Am Dienstag, den 02.06.2026 kam es in der Zeit von 14:50 Uhr - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz des REWE-Centers in Heppenheim. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte vermutlich beim Fahren in eine Parklücke den nebenstehenden Mercedes des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 15:32

    POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Polizei gibt Tipps

    Alsbach-Hähnlein (ots) - Unbekannte hatten es in der Nacht zum Dienstag (2.6.) auf mehrere Fahrzeuge abgesehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter in der "Rheinstraße" sowie der "Alten Bergstraße" Fahrzeuge zu öffnen und darin abgelegte Gegenstände zu entwenden. Die Kriminellen konnten sich Zugang zu vier Fahrzeugen verschaffen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren