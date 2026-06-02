Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2026 kam es in der Zeit von 14:50 Uhr - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz des REWE-Centers in Heppenheim. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte vermutlich beim Fahren in eine Parklücke den nebenstehenden Mercedes des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter Tel.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell