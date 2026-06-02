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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Toyota RAV4 (DA-WW 302) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Montagabend (1.6.) und Dienstagmorgen (2.6.) haben Kriminelle einen weißen Toyota RAV4 entwendet.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-WW 302 war in der Straße "Am Klingsacker" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Fahrzeug anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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