Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Toyota RAV4 (DA-WW 302) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Montagabend (1.6.) und Dienstagmorgen (2.6.) haben Kriminelle einen weißen Toyota RAV4 entwendet.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-WW 302 war in der Straße "Am Klingsacker" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Fahrzeug anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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