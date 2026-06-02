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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Motorrad (DA-TK 21) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Zwischen Sonntag (31.5.) und Montag (1.6.), in der Zeit von 22.30 bis 11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Uthmannstraße ein grünes Motorrad der Marke Kawasaki, Modell "ZR800C" im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Kawasaki ist das Kennzeichen DA-TK 21 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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