Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Motorrad (DA-TK 21) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Zwischen Sonntag (31.5.) und Montag (1.6.), in der Zeit von 22.30 bis 11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Uthmannstraße ein grünes Motorrad der Marke Kawasaki, Modell "ZR800C" im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Kawasaki ist das Kennzeichen DA-TK 21 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell