Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Feuerwehren im Paderborner Land ziehen Bilanz eines einsatzreichen Jahres

Verbandsversammlung des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn

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Salzkotten (ots)

Bilanz eines einsatzreichen Jahres zog der Verband der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn bei seinem Verbandstag. Er fand aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Niederntudorf in der Kleeberghalle in Salzkotten-Niederntudorf statt. Im Mittelpunkt stand die Delegiertenversammlung, an der viele Ehrengäste und 219 Delegierte teilnahmen, die die mehr als 5.000 Feuerwehrleute im Kreis Paderborn vertreten.

Ende 2025 zählte der Verband 3.241 aktive Einsatzkräfte in den zehn Kommunen des Kreises - ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (3.215 Feuerwehrleute). Größte Feuerwehr im Paderborner Land ist die Feuerwehr Delbrück mit 705 Einsatzkräften, gefolgt von der Feuerwehr Paderborn mit 685 Aktiven. Die rote Laterne trägt die Feuerwehr Bad Lippspringe mit 92 Einsatzkräften.

Im vergangenen Jahr rückten die Feuerwehren im Kreisgebiet zu 692 Brandeinsätzen aus, ein Plus von 142 gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Hilfeleistungseinsätze stabilisierte sich bei rund 3.000, berichtete Kreisgeschäftsführer Hubert Halsband.

Mit der Krisenfestigkeit der Gesellschaft und der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung befasste sich Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus, zugleich Vorsitzender des VdF im Kreis Paderborn. "Katastrophenschutz beginnt nicht erst im Gerätehaus. Er beginnt bei den Menschen zu Hause", sagte Reckhaus, aber die Fähigkeit zur Selbsthilfe in der Bevölkerung nehme ab. Deshalb richten die Feuerwehren den Blick auch nach außen mit Themen wie Aufklärung und Eigenvorsorge. Im Zivilschutz wird die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen enger. Wörtlich fügte Reckhaus hinzu: "Feuerwehr ist kein Automatismus, Feuerwehr lebt von den Menschen".

Auch das Krisenmanagement im Kreis Paderborn wird weiterentwickelt. Mit der neuen Informationsreihe "Kreisbereit" soll auch die Bevölkerung angesprochen werden. Die Beschaffung eines fernsteuerbaren Löschunterstützungsfahrzeuges (LUF) ist auf der Zielgeraden. Auch ein gemeinsames Atemschutzgerätesystem für alle Feuerwehren im Kreis wird noch in diesem Jahr Wirklichkeit. Erste Trageversuche haben bereits stattgefunden.

In den vergangenen zwölf Monaten rückte Michael Stork, Leiter der Feuerwehr Büren, als Beisitzer in den Vorstand des Kreisverbandes auf. Auch bei fünf Feuerwehren gab es Wechsel an der Spitze oder bei den stellvertretenden Wehrführern. Erfolgreich war die neue Konzeption beim Leistungsnachweis, bei dem im vergangenen Jahr in Paderborn 56 Teams am Start waren. Bei den Vorstandswahlen sprachen sich die Delegierten für die Wiederwahl des Schriftführers Bernhard Grothoff-Wessels (Delbrück) aus. Auch Kassierer Michael Beivers (Paderborn) wurde für eine weitere Wahlperiode im Amt bestätigt.

Christoph Schöneborn, der neue Landesvorsitzende im VdF, informierte über die laufende Novellierung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) im Landtag. Ziel des Verbandes ist eine Stärkung des Ehrenamtes. Schöneborn sprach sich für eine stärkere Digitalisierung bei der Feuerwehr aus. Bezirksbrandmeister Elmar Keuter berichtete, dass die Zahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte im vergangenen Jahrzehnt landesweit um 10.000 auf 90.000 gestiegen sei, aber die Tagesverfügbarkeit bleibe weiterhin ein Problem.

Die beiden Landtagsabgeordneten Norika Creuzmann und Bernhard Hoppe-Biermeyer beschrieben die Feuerwehren als "gelebte Gemeinschaft". Landrat Christoph Rüther sagte, Krisen seien inzwischen der Normalzustand. "Gut, dass es da Menschen gibt, die dennoch Verantwortung übernehmen", fügte er wörtlich hinzu. Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger unterstrich, dass die Feuerwehr stets zur Stelle sei, wenn sie gebraucht werde.

Mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze wurden Meinolf Niggemeyer (Lichtenau-Henglarn), Ralf Lüttig (Büren-Brenken), Frank Brüggemeier (Delbrück-Boke) und Frank Kellner (Salzkotten-Verne) aus gezeichnet. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhielten Thomas Steffen (Salzkotten-Upsprunge), Alfred Minge (Borchen-Alfen), Sven Stratemann (Altenbeken) und Maximilian Rempe Hövelhof. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold wurde Robert Siemensmeyer (Paderborn-Sande) verliehen. Mit der Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes wurde der Salzkottener Bürgermeister Ulrich Berger ausgezeichnet.

Der nächste Verbandstag findet am Samstag, 24. April 2027, zum 100-jährigen Bestehen der Haarener Feuerwehr in Bad Wünnenbeg-Haaren statt. Der Leistungsnachweis ist für Samstag, 22. Mai 2027, im Borchener Ortsteil Etteln geplant, und der Nachmittag der Ehrenabteilungen geht am Samstag, 23. Oktober 2027, ebenfalls in Borchen über die Bühne.

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