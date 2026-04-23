Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Feuerwehren im Kreis Paderborn ziehen beim Verbandstag in Niederntudorf Bilanz für 2025

Salzkotten (ots)

Kreisbrandmeister Stephan Reckhaus, zugleich Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren (VdF) im Kreis Paderborn, und Geschäftsführer Hubert Halsband haben zur Verbandsversammlung und zum Verbandstag der Feuerwehren eingeladen. Er findet in diesem Jahr in Verbindung mit dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr Niederntudorf am Samstag, 25. April, in der Kleeberghalle im Salzkottener Stadtteil Niederntudorf statt. Angekündigt hat sich auch Christoph Schöneborn, seit März Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.

Die Verbandsversammlung, zu der 237 Delegierte erwartet werden, die mehr als 5.000 Mitglieder des VdF im Kreis Paderborn vertreten, beginnt um 14.30 Uhr in der Kleeberghalle. Zeitgleich besteht Gelegenheit zum Kaffeetrinken für Begleitpersonen.

Um 17.30 treten die Feuerwehrleute an der Kleeberghalle an, wo Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger die Festansprache hält. Anschließend findet nach einem kurzen Marsch die Gedenkfeier am Ehrenmal statt. Danach erklingt der Große Zapfenstreich zum Feuerwehrjubiläum. Um 19 Uhr beginnt ein kurzer Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Niederntudorf. Danach startet die Jubiläumsfeier mit Diskjockey Niklas Sprenger.

Die Abfahrt zur Kleeberghalle erfolgt ausschließlich die Kreisstraße 47 (Kleiner Hellweg", etwa 500 Meter vom Ortsausgang Niederntudorf entfernt. Ein Hinweisschild "Kleeberghalle" steht am Abzweig der Straße Lohnkämpen.

Am Montag, 27. April, zieht auch der Kreisjugendfeuerwehrverband Paderborn seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025. Sie findet, wie im Vorjahr, als Delegiertentagung um 18 Uhr im Lehrsaal der Feuer- und Rettungswache Süd der Feuerwehr Paderborn, Breslauer Straße 45, in Paderborn statt. Auf der Tagesordnung stehen die Jahres- und Kassenberichte, Wahlen und Ehrungen. Außerdem wird es einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen in diesem Jahr geben.

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