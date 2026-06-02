POL-DA: Mörlenbach: Fahrradcodierung der Polizei/Keine Anmeldung erforderlich
Mörlenbach (ots)
Am Sonntag, den 14. Juni, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr eine Fahrradcodierung bei der Freiwilligen Feuerwehr Mörlenbach, in der Industriestraße 1 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.
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