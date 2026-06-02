Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Fahrradcodierung der Polizei/Keine Anmeldung erforderlich

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Mörlenbach (ots)

Am Sonntag, den 14. Juni, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr eine Fahrradcodierung bei der Freiwilligen Feuerwehr Mörlenbach, in der Industriestraße 1 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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