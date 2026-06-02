Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mit 3,7 Promille am Steuer/Festnahme und Blutentnahme

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Montagabend (01.06.) in der Käthe-Kollwitz-Straße einen 52-Jährigen Autofahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 3,7 Promille. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Er wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

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