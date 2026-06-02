PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim-Gumpen: Von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, gg. 16:20 Uhr ereignete sich auf der Kriemhildstraße (B38) in Reichelsheim-Gumpen ein Verkehrsunfall.

Ein mit zwei männlichen Personen besetzter blauer Opel, mit Fahrtrichtung in Reichelsheim, geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier den Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Mercedes.

Der Opelfahrer hielt kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand, setzte im Anschluss seine Fahrt aber fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Ereignis machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Berichterstatter und SB: PHK Bergermann
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 17:01

    POL-HP: Heppenheim: Unfallbeteiligter gesucht

    Heppenheim (ots) - Am Mittwoch (27.05.) kam es in der Ludwigstraße in 64646 Heppenheim zu einem Unfall zwischen zwei Pkw im Längsverkehr, welcher durch eine Zeugin beobachtet werden konnte. Die Zeugin selbst fuhr dem unfallverursachenden Pkw hinterher und konnte noch beobachten, wie der Fahrer des beschädigten Pkw`s rechts an den Straßenrand fuhr. Dieser ist der Polizei bislang jedoch unbekannt. Zeugen, die Angaben ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:24

    POL-DA: Bensheim: Fahrradfahrer tödlich verletzt/Kollision mit Postfahrzeug

    Bensheim (ots) - Am Montag (01.06.), kurz nach 12.00 Uhr, kam es im Einmündungssbereich Hagenstraße/Kriemhildenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Postfahrzeug. Dabei befuhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer die Kriemhildenstraße in Richtung Hagenstraße und kollidierte anschließend mit dem von rechts kommenden Postauto, welches von ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:16

    POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

    Bad König (ots) - Am frühen Montagmorgen (01.06.) kam es gegen 1 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der K 92 zwischen Weiten-Gesäß und Zell. Ein 25-jähriger Mann aus Bad König musste mit seinem Jeep einem schwarzen PKW ausweichen, der ihm mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Ausweichen prallte der Jeep gegen die dortige Schutzplanke und verursachte Sachschaden. Der Fahrzeugführer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren