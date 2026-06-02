Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim-Gumpen: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, gg. 16:20 Uhr ereignete sich auf der Kriemhildstraße (B38) in Reichelsheim-Gumpen ein Verkehrsunfall.

Ein mit zwei männlichen Personen besetzter blauer Opel, mit Fahrtrichtung in Reichelsheim, geriet leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier den Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Mercedes.

Der Opelfahrer hielt kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand, setzte im Anschluss seine Fahrt aber fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Ereignis machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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