Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Unfallbeteiligter gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (27.05.) kam es in der Ludwigstraße in 64646 Heppenheim zu einem Unfall zwischen zwei Pkw im Längsverkehr, welcher durch eine Zeugin beobachtet werden konnte. Die Zeugin selbst fuhr dem unfallverursachenden Pkw hinterher und konnte noch beobachten, wie der Fahrer des beschädigten Pkw`s rechts an den Straßenrand fuhr. Dieser ist der Polizei bislang jedoch unbekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum geschädigten Fahrer machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell