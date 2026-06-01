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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarz-graues Motorrad (DA-YK 11) gestohlen
Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots)

Zwischen Freitagabend (29.5.), 22.30 Uhr, und Samstagmittag (30.5.), 12 Uhr, haben Diebe ein in der Donaustraße abgestelltes schwarz-graues Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller "Kawasaki", Modell "Ninja", hat das amtliche Kennzeichen DA-YK 11 und war zuvor auf einem Parkplatz abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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