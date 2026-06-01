Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarz-graues Motorrad (DA-YK 11) gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots)

Zwischen Freitagabend (29.5.), 22.30 Uhr, und Samstagmittag (30.5.), 12 Uhr, haben Diebe ein in der Donaustraße abgestelltes schwarz-graues Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller "Kawasaki", Modell "Ninja", hat das amtliche Kennzeichen DA-YK 11 und war zuvor auf einem Parkplatz abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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