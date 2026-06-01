Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher erbeutet Schmuck

Wer hat etwas gesehen?

Bickenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher brach am Samstag (30.5.) gegen 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ernst-Ludwig-Weg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter über eine Tür Zugang in das Haus. Er durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen und erbeutete Schmuck. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Täter bei der Flucht beobachten.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine grüne Mülltüte mit sich geführt haben. Zudem soll er laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell