PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbrecher erbeutet Schmuck
Wer hat etwas gesehen?

Bickenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher brach am Samstag (30.5.) gegen 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ernst-Ludwig-Weg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter über eine Tür Zugang in das Haus. Er durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen und erbeutete Schmuck. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Täter bei der Flucht beobachten.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine grüne Mülltüte mit sich geführt haben. Zudem soll er laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:36

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Seitenspiegel abgetreten / Wer hat etwas gehört?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag (30.5.) auf Sonntag (31.5.) mehrere Seitenspiegel diverser Fahrzeuge beschädigt. Aktuellen Ermittlungen zufolge sollen die zwei unbekannten Täter mit einem E-Scooter durch die Koblenzer Straße, Kölner Straße und die Straße "Im Harras" gefahren sein. Hierbei beschädigten sie an mindestens ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:26

    POL-DA: Griesheim: Roller (666-JFZ) gestohlen / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Griesheim (ots) - Zwischen Samstagabend (30.5.), 21 Uhr, und Sonntagabend (31.5.), 20 Uhr, wurde ein Roller im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Bessunger Straße, in der Nähe zur Heidelberger Straße, gestohlen. Das zuvor geparkte Zweirad trug das amtliche Kennzeichen 666-JFZ und wurde durch bislang unbekannte Täter unerkannt entwendet. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren