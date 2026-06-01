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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Seitenspiegel abgetreten
Wer hat etwas gehört?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag (30.5.) auf Sonntag (31.5.) mehrere Seitenspiegel diverser Fahrzeuge beschädigt.

Aktuellen Ermittlungen zufolge sollen die zwei unbekannten Täter mit einem E-Scooter durch die Koblenzer Straße, Kölner Straße und die Straße "Im Harras" gefahren sein. Hierbei beschädigten sie an mindestens vier Fahrzeugen die Seitenspiegel, indem sie während der Fahrt gegen diese traten. Anschließend flüchteten sie mit dem Scooter in unbekannte Richtung. Insgesamt verursachten sie nach ersten Schätzungen durch ihr rabiates Vorgehen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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