Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle erbeuten Kupfer

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagmittag (29.5.), 12 Uhr, und Montagmorgen (1.6.), 6.30 Uhr, sollen bislang unbekannte Täter in der "Backofenschneise", im Bereich einer Baustelle, mehrere Meter Kupferkabel erbeutet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Kriminellen auf das Gelände und schnitten mit einem Werkzeug rund 100 Meter Stromkabel im Wert von mehreren Hundert Euro ab und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport der Beute ein Auto nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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