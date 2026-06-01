Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Reifen zerstochen

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

An diversen Fahrzeugen und Anhängern in mindestens fünf Fällen, haben bislang unbekannte Kriminelle mehrere Reifen beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand begaben sich die Unbekannten zwischen Freitagabend (29.5.), 22 Uhr, und Samstagmorgen (30.5.), 6.30 Uhr, auf einen Parkplatz, nahe einer Grillhütte in der Industriestraße. Unter anderem zerstachen sie mit einem spitzen Gegenstand mehrere Reifen. Im Anschluss suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Weil derzeit ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die weiteren Ermittlungen vom polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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