Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mädchen im Bus das Kleid zerissen/38-Jähriger vorläufig festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann wird sich in Strafverfahren wegen sexueller Nötigung von Kindern sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Am Freitagmittag (29.05.), gegen 13.20 Uhr, zerriss er in einem Stadtbus der Linie 2, in Höhe Moselstraße/Burggrafenlacher Weg, einem 11-jährigen Mädchen das Kleid. Das Kind trug unter dem Kleid noch ein Unterhemd. Der Busfahrer schritt ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Polizei fest.

Im Rahmen seiner Festnahme setzte sich der 38-Jährige massiv zur Wehr und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin und ihren Kollegen unter anderem durch einen Tritt leicht. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde auch die Einhaltung ausländerrechtlicher Bestimmungen geprüft. Der vorläufig Festgenommene wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.

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