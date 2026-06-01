Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Pfungstadt (ots)

Am Freitag (29.5.) rief ein brennendes Fahrzeug in der Straße "An der Tuchbleiche" die Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass ein Auto der Marke "Ford" brennen soll. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Als Ursache des Brandes gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Brand nicht verletzt. Andere Fahrzeuge oder Gebäude wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht beschädigt.

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