Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Einbruch in Wohnhaus/Bald sind Sommerferien - Einbrecher machen keinen Urlaub - Präventionstipps der Polizei

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Mörfelden-Walldorf (ots)

Einbrecher haben am Freitag (29.05.), in der Zeit zwischen 12.30 und 19.00 Uhr, Geld, Schmuck, ein Tablet und eine Kamera aus einem Haus in der Jourdanallee gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zuvor über die Hauseingangstür Zugang und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise:

Auch zur Ferienzeit wittern Einbrecher ihre Chance. Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Sommerzeit oder eine Urlaubsreise. Häuser und Wohnungen können nämlich auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

E-Mail: beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer: 06151/ 969 - 40444.

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